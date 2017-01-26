高醫大藥學院長吳秀梅 接食藥署長
衛生福利部今天表示，行政院派任高雄醫學大學藥學院教授兼院長吳秀梅，擔任衛福部食藥署署長，訂於2月10日上任。
前食藥署長姜郁美在1月16日屆齡退休，但由誰接任一直沒有宣布。
衛福部人事處下午發布新聞稿表示，行政院派任高雄醫學大學藥學院教授兼院長吳秀梅擔任食藥署署長。
吳秀梅為高雄醫學大學藥學博士，民國73年藥師檢覈考試及格，歷任高雄醫學大學藥學系主任、香粧品學系主任等職務；任教高雄醫學大學期間，榮獲優良教師獎、傑出研究獎、產學合作獎及經濟部生物技術研發成果創意應用競賽獎項，學研俱優。
衛福部表示，食藥署職掌國人食品安全及藥物管理等事項，吳秀梅研究專長為分析生技，已建立多項藥物治療濃度監測及開發生物標誌檢測法等，供療效追蹤或疾病診斷，也長期關注藥學領域。
吳秀梅的學生受訪時表示，吳秀梅教學認真，且會記得每個學生的名字、特質和專長，且是校園內的風雲人物。吳秀梅在高醫也創設香粧品學系，是國內首次在醫學大學體系中成立香粧科系，讓化粧品和醫學、藥學有所結合。1060126
(中央社)
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