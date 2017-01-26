司改會調卷遭駁 法院：有偵查中資料

我要評比

司改會向檢評會調閱評鑑案檔案遭拒，轉向台北高等行政法院提起行政訴訟。北高行表示，資料中有立委柯建銘自訴前總統馬英九洩密相關等偵查中資料，駁回司改會之訴，可上訴。

這起案件源於，財團法人民間司法改革基金會在民國102年12月23日，向檢察官評鑑委員會申請閱覽、抄錄、複製102年度檢評字第16號、第18號及第19號評鑑案件檔案。

檢評會回復稱，除法令另有規定外，評鑑所得資料不得作為審議評鑑事件目的外使用，司改會如欲調閱檢評會自其他機關所得的資料，請向原機關調閱等語。

為此，司改會向法務部等提起訴願，但遭駁回，循序提起行政訴訟。

北高行調查，司改會向檢評會申請閱覽、複製的檔案，是檢評會受理司改會及法務部，請求進行檢察官個案評鑑事件相關資料。

檢評會向法官說，相關原始資料中，有部分因為台北地檢署有案偵查中而由其調取；另從媒體上得知，在台北地方法院，立委柯建銘提起自訴案件控告前總統馬英九，「有關洩密案件的原始資料，有部分也在該案（檔案）中」等語。

北高行認為，這些資料（檔案）是偵查中資料，依刑事訴訟法第245條規定，檢評會自得拒絕提供，司改會相關主張均無可採，駁回司改會之訴。1060126

(中央社)