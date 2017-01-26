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春節期間，中和烘爐地實施交通管制。（葉書宏翻攝）

春節期間，中和烘爐地實施交通管制。（葉書宏翻攝）

農曆春節將至，新北市中和警分局，因應中和區烘爐地南山福德宮眾多參拜人、車潮，將於周邊道路實施交通管制。

中和警分局呼籲，每日上午7時至18時，可至中和區興南路2段399巷39號免費大型停車場，利用烘爐地-南山福德宮管委會規劃之接駁車上山。

同時請民眾過年期間到人潮擁擠的地方，應注意隨身攜帶物品，切記財不露白。皮包應背於胸前，走路靠左揹左，靠右揹右，並用手臂夾緊。

(中時)