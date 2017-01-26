中友霹靂武俠傳奇特展 素還真陪你過新年
不讓雲林燈會專美於前，中友百貨在農曆年前震撼推出「2017霹靂武俠傳奇特展」，邀請國內知名掌中戲團-「霹靂布袋戲」展出傳統戲偶、霹靂萌公仔、精彩影音、兵器展示等，最特別的是中部首次展出的「魔吞不動城」以及風靡台灣日本的「東離劍遊紀」大型場景原汁原味奇幻展出！
「2017霹靂武俠傳奇特展」消息一公佈，就引起許多戲迷及動漫迷關注，主辦單位特別在2月9日晚上舉辦一場「霹靂掌中風雲」大戲，1月13日開始贈票馬上就被秒殺一空，消費者對於能在百貨公司內觀賞布袋戲覺得很新鮮，同時也有許多戲迷想在年節期間回味坐在戲棚下看戲的滋味，感受一些台灣傳統年味。
而本次展出最吸引人的就是二大主題經典場景──「魔吞不動城」及「東離劍遊紀」，這是霹靂布袋戲首次將戲劇當中的經典場景搬出攝影棚，在「魔吞不動城」裡，戲偶悠閒的練功、享用糕餅，呼應戲外的春節歡樂氣氛；「東離劍遊紀」則是台灣與日本首次合作，以全新的角色與動漫迷們見面。
主題展中另一亮點是「霹靂劍俠豪情武器展示區」，霹靂戲偶的精緻度眾所皆知，戲偶配戴的武器也是精雕細琢，在這次的展覽中，將難得一見的兵器完整陳列，讓戲迷們可以近距離觀賞。
「2017霹靂武俠傳奇特展」展出時間自即日起到2月12日在中友百貨C棟12F生活展演廳展出，2月5日特別邀請霹靂操偶師現場示範與分享木偶在手中活靈活現的演出，活動詳情請見中友官網。
(中時)
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