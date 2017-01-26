美新任防長訪日韓 為了這三個目的

美國新國防部長馬蒂斯將於2月上旬訪問日韓兩國。日媒分析，馬蒂斯在就任後首先訪問日韓的首要目的有三，第一是為了遏制中國和北韓，明確美國對於繼續重視同盟關係的立場。其次，馬蒂斯還希望表明在政權內主導對日政策的地位；最後，馬蒂斯也透過行動，向總統川普及其親信強調與同盟國的合作關係到美國的國家利益。

日本經濟新聞26日稱，中國和北韓一直在密切關注川普是否會著手強化日美同盟。馬蒂斯希望通過與日本防衛相稻田朋美舉行會談，確認強化日美同盟的重要性，以此向中、朝兩國展示。

此行還透露出了馬蒂斯希望主導朗普政權的對日政策的意願。有「瘋狗」之稱的馬蒂斯曾擔任過中央司令部司令，在川普政權內，擔任總統國家安全事務助理的弗林也是軍人出身。馬蒂斯的軍銜是「大將」，而弗林是「中將」，在軍隊之中，上下等級不可動搖。

報導指出，馬蒂斯率先訪問日韓，也有削弱川普所特有風險的意圖；川普在外交中可能會將安全保障與商業得失混為一談，日美安保也有可能成為交易的對象。

報導稱，倘若美國與日韓等同盟國的合作出現裂縫，美國在亞洲的影響力將會下降；在川普的周圍，之前似乎沒有人堅持不懈地闡述這些理論。而馬蒂斯準備通過親自訪問日韓，向川普及其親信強調與同盟國的合作關係到美國的國家利益。

(旺報)