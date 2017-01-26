中市社大分區規畫，將成立11所提升辦學品質

台中市社區大學辦學區域分區規劃，將成立11所提升辦學品質。（台中市府提供）

為深化社區大學在地課程發展及提升辦學品質，台中市於去年完成社區大學辦學區域分區規劃，依照地理環境、人文特色及在地居民生活圈等要素區分為11區，預定成立11所社區大學。

教育局表示，目前已選定7所社區大學的委託單位，還有4所將辦理第2次評選，已公告評選計畫內容於教育局網站，收件截止日為2月15日，有意辦理社區大學的單位或團體可參與。

教育局表示，中市105年度社區大學春季班、夏季班及秋季班參與人數共約5萬4499人次，開設2903門課，提供包括學術、社團、生活藝能等多元課程；社區大學辦學區域重新劃分後，將有助於社區大學在地性與公共性課程的發展規劃，也貼近民眾需求。

預定成立的11所社區大學中，有7所已選定委託單位；另外4所則將辦理第2次評選，包括第四社區大學(東區、南區)、第6社區大學(潭子區、大雅區及神岡區)、第8社區大學(石岡區、東勢區、和平區及新社區)及第11社區大學(南屯區及烏日區)。

(中時)