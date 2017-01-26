春節連假 新店警觀光區設置機動派出所

春節期間，新店警分局特地於轄內觀光區設置機動派出所。（葉書宏翻攝）

春節期間，新店警分局特地於轄內觀光區設置機動派出所。（葉書宏翻攝）

春節期間，新店警分局特地於轄內觀光區設置機動派出所。（葉書宏翻攝）

春節期間，新店警分局特地於轄內觀光區設置機動派出所。（葉書宏翻攝）

春節期間，新店警分局特地於轄內觀光區設置機動派出所。（葉書宏翻攝）

春節連續假期將至，新北市新店區轄內各風景區預計有大量遊客湧入，為了讓每一位遊客歡度連假假期，新店警分局特地於轄內碧潭風景區、陽光運動公園、石碇淡蘭博物館及坪林茶業博物館設置機動派出所，以淨化社會治安及交通熱點為主，提高見警率並主動接觸民眾，提供服務與關懷，達到治安維護及為民服務雙重目標。

為提供便民服務措施，本分局今年除了利用「機動派出所」之設置增加警察為民服務據點外，更結合4S「Speed（速度）、Service（服務）、Satisfaction（滿意）、Surpression（抑制犯罪）」服務概念。

秉持靈活調度運用科技設備（如筆記型電腦、行動印表機、網路攝影機、行動網卡等）、依循受理民眾報案作業程序、當場完成報案手續之原則，民眾報案不需要前往派出所駐地，機動派出所即具備受理報案及犯罪預防之功能，除提高「機動性」、「見警率」外，亦降低社會經濟成本，且提高民眾對於警政服務之滿意度並達到警力充分運用之經濟效益及提升為民服務品質。

如出遊民眾至本轄觀光景點踏青走春，不妨隨著人群腳步，到「所」一遊，歡迎與員警互道聲「新年快樂」！

(中時)