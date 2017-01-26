流感高峰期將至 台中春節就醫看這邊
春節連續假期將至，民眾至國內外旅遊或探親訪友等活動聚會頻繁，衛生局表示，依據疾管署疫情監測資料指出，春節當周為急診類流感病患就診高峰；另外，中國大陸、韓國及日本等國家禽流感疫情仍頻傳，也正處於諾羅病毒流行期，呼籲市民提高警覺，落實手部衛生與咳嗽禮節、注意飲食衛生等，如有不適症狀請及早就醫。
依據疾管署往年疫情監測資料指出，急診類流感病患就診高峰，均出現於春節當周，流行性感冒主要症狀為發燒、頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛及咳嗽等，初期症狀與一般性感冒類似，但若感染流感病毒，出現相關症狀時應儘速就醫，以免併發重症，甚至死亡。
國際疫情方面，中國大陸、韓國及日本目前禽流感疫情仍頻傳，應避免接觸禽鳥類與出入活禽市場；食用雞、鴨、鵝及蛋類要熟食以避免感染。返國入境時，如出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員；返家後如出現上述症狀，應戴上口罩儘速就醫。
台中市衛生局長呂宗學呼籲，春節期間民眾至國內外旅遊等活動聚會頻繁，容易增加諾羅病毒性腸胃炎感染機會，請保持正確勤洗手、不生食生飲習慣，旅遊期間或回國後如出現不明原因發燒、腹瀉嘔吐或其他腸胃不適等症狀，應儘速就醫並告知醫師旅遊及接觸史。
春節連假期間，台中市3家醫學中心及11家區域醫院，於1月21日至2月5日開設假日類流感特別門診計98診次。
(中時)
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