近千台鐵員工 春節期間擬依法休假

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台鐵產業工會今天表示，目前已經收到1000份依法休假的連署書，預估明天起到初三會有近千名員工依法休假，盼3訴求可獲台鐵回應。

為了抗議勞動條件不佳，台鐵產業工會發起除夕至初三依法休假活動，台鐵產業工會秘書蕭農瑀今天指出，目前已經收到1000份連署書，預估明天會有千名員工響應依法休假活動。

蕭農瑀強調，依法休假的員工4大部分都有，主要集中在運務人員，依法休假預計將會造成部分列車延誤。

除此之外，蕭農瑀表示，明天在台北、彰化跟高雄3地將會同步展開百人誓師行動。蕭農瑀說，將用行動來告訴鐵路局與政府，他們不想再被奴役，要討回他們的人力、休假、加班費，討回他們被剝奪的聲音與尊嚴。

台鐵產業工會的3項訴求為人力補足至少3000人以上；工時要合理：鐵路局應安排有充足休息、符合人性的班表；休息日與例假日必須要是完整曆日0000-2400。1060126

(中央社)