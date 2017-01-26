分析：陸003航艦肯定用電磁彈射技術
據報導，中國大陸自行建造的003型航空母艦肯定使用最新的電磁彈射技術。
新浪軍事網今天報導，大陸海軍電力工程專家馬偉明近日在中央電視台的節目上提到電磁彈射技術的最新研究進展。
他說，「電磁彈射技術，將在10年內取代傳統的化學能技術。」
報導指出，馬偉明的上述談話表明，正在研製設計中的陸產003型航艦採用電磁彈射已成定局。
此外，陸產電磁能武器也有望在10年內成為大陸火炮技術的新主力。
報導指出，大陸海軍第一艘陸產航艦001A即將建造完成，第二艘採用蒸汽彈射技術的常規動力航艦002型也將於2020年左右建造完成並下水。
第三艘陸產航艦003型恰好處於設計研製階段。根據美國電磁彈射器研製進度和「福特」號進度之間的匹配關係來推測，由於003型航艦將於2025至2030年間建造完成並形成戰鬥力，因此篤定將採用電磁彈射技術。
屆時，大陸將成為第二個獨立研製設計電磁彈射航艦國家，大陸海軍的遠洋作戰能力將實現歷史性飛躍。
報導並指出，馬偉明的表態或許表明大陸方面除了突破電磁彈射技術外，在高能電磁技術研究領域已經取得全面突破，未來也能應用於研製電磁炮等陸產電磁武器上。
屆時，大陸的火炮或將由傳統化學能火炮全面進入「電磁炮時代」。
網上資料顯示，馬偉明現任大陸海軍工程大學教授，長期致力於艦船綜合電力技術原始創新研究。1060126
(中央社)
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