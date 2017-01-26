中市年節前查獲私宰鴨鵝 4人送辦

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農曆年前三牲需求大，台中市刑大偵七隊日前在神岡查獲一起違法屠宰家禽案，查扣鴨屠體452隻、鵝屠體86隻、內臟、米血等證物，訊後將王姓男子等4人依法移送偵辦。

台中地檢署為維護民眾「食的安全」，農曆年前指揮台中市刑大偵七隊、行政院農委會動物防疫檢疫局、台中市動保處等單位成立專案小組，23日深夜展開查緝行動，查獲王男等人非法屠宰家禽違反畜牧法案件。

警方調查，62歲王男、59歲陳女、70歲蔡男、71歲蔡女兩對夫婦在神岡經營家禽畜牧場已有30多年，目前仍未取得合法屠宰家禽執照，雖然已有多次遭處分行政罰鍰紀錄，但他們仍繼續非法屠宰家禽。

警方指出，王男夫妻、蔡姓夫妻以轉換人頭方式，輪流擔任屠宰場負責人，企圖躲過刑罰追訟，4人都是再犯，均有前科紀錄。

警方推估，週一市場休市，週日晚間不會有屠宰行為，為提供週二早市禽隻貨源，王男等人必定加倍宰殺，23日深夜11時，警方展開查緝行動，由台中地檢署檢察官楊舒涵親自帶隊前往查緝。

警方指出，該場所屬中型畜牧場，設有燙毛機、脫毛機、脫膠機等屠宰設備，一應俱全，但所販賣的家禽未經獸醫、防檢人員檢測。現場查獲已屠宰的鴨452隻、鵝86隻、內臟87.64公斤、米血26.98公斤，換算約新台幣40萬元，另有飼養的鴨鵝數量達2000多隻。

王男供稱，多年前曾申請合法屠宰場執照但未通過，自南部地區買入鴨、鵝，再飼養一陣子後才進行屠殺，或是賣至菜市場、熟識的友人，轉取微薄毛利。

警方訊後，將王男等人依違反畜牧法移送台中地檢署偵辦。1060126

(中央社)