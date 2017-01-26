國外＼遭川普點名砍補助 美市長：多少錢都沒在怕
美國總統川普履行諾言宣布興建美墨圍牆，且點名眾多庇護移民城市後，引發正反兩面意見，在全美掀起強烈的爭議。被點名砍補助城市的市長更揚言沒在怕，多少錢都不會讓他們背棄自己的價值。
加州柏克萊市市長阿瑞昆與舊金山、聖荷西及奧克蘭等被列為庇護城市的市長發表聯合聲明：「我們這些相信無人有罪的城市，不會懼怕削減補助的威脅，不管聯邦補助金額有多大，都不值得我們背棄自己的價值。」
針對有關庇護城市的命令，紐約州檢察長史奈德曼（Eric Schneiderman）說：「我疾呼川普總統立刻收回，若他不肯，我將會盡我所能對抗它。」
但也有許多支持者，多是共和黨員，例如國會議員、也是國土安全委員會主席麥考爾（Michael McCaul）則表示：「我讚賞總統迅速地建立起多重關卡保護我們，將犯罪、毒品與潛在的恐怖份子隔離在外。」
路易斯安那州檢察長藍德瑞（Jeff Landry）也指出：「我讚賞川普總統提出這幾項行動，且我希望國會可以配合懲罰那些支持違法活動的城市。」
位於聖地牙哥的「邊界天使」（Border Angels）創辦人兼總監莫洛尼茲（Enrique Morones）說：「這是我一生最難過的一天，全世界最有權力的人竟然是川普，令人作嘔又羞愧。」
(中央社)
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