台灣囝仔許育修 殺入澳網青少年男雙決賽
自2008年溫布頓之後，又出現殺入大滿貫青少年決賽的「台灣囝仔」！17歲寶島小將許育修本屆澳網與中國大陸的趙靈熙攜手，26日再以6比1、6比3擊退澳洲、波蘭組合，殺入青少年組男雙決賽，為我國近9年來最佳成績。
「台灣囝仔」上一次殺入大滿貫青少年組決賽，要回溯到2008年「小胖」楊宗樺與「A鵬」謝政鵬攜手贏得溫網青少年組男雙冠軍，「胖鵬配」在當年初也在澳網青少年組奪魁。
許育修本屆澳網青少年組名列男單第2種子、男雙第4種子，單打部分在16強不敵俄羅斯，但與首輪出局的趙靈熙連戰皆捷，一路殺進到雙打決賽。也是繼易楚寰、楊宗樺、謝政鵬之後，第4位打入澳網青少年男雙決賽的台灣小將。
「海峽組合」將與紐西蘭雷諾斯（Finn Reynolds）／葡萄牙瓦列（Duarte Vale）爭冠，對手26日連兩盤搶7勝出，淘汰大會第1種子。
青少女組單打方面，台灣16歲小將梁恩碩以3比6、1比6不敵烏克蘭對手，於8強止步。
(中時電子報)
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