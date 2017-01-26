霄裡玉元宮，小年夜助弱勢

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桃園八德霄裡玉元宮主委段樹文小年夜發放弱勢家庭每戶2000元善款。(楊宗灝翻攝)

桃園八德霄裡天公廟玉元宮為照顧地區弱勢家庭，特別在小年夜舉辦寒冬慰問金發放，提供八德區60戶低收家庭每戶2000元慰問金。主委段樹文表示，感念天公賜福，在農曆春節前夕配合地區學校提供需要幫助弱勢家庭名單，每戶發給2000元慰問金，希望發揚宗教慈悲濟世精神。

(中時)