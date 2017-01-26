小英慰勞馬祖官兵 參訪八八坑道
農曆春節將屆，蔡英文總統今（26日）上午，由國安會秘書長吳釗燮、國防部長馮世寬、參謀總長邱國正及立委陳雪生等陪同，前往馬祖地區慰勞國軍官兵，感謝官兵於春節期間駐守部隊之辛勞。
蔡總統致詞時表示，今天是小年夜，很多人已經開始準備回家團圓。但是國家安全沒有假期，國軍們依然堅守崗位，肩負起保家衛國的責任。
蔡總統指出，馬祖是國家安全的第一線，也是台澎防衛的前哨和盾牌。馬祖的天氣很冷，國軍們在這裡執勤，比在臺灣本島更辛苦。所以，她今天特別與國防部長及參謀總長前來探視駐守，除了表達感謝，也要勉勵大家，幫大家打氣。
蔡總統也前往馬祖境天后宮參拜，祈求國泰民安，隨後前往立委服務處與台灣旅馬同鄉會合影留念。
最後，轉往馬祖知名景點八八坑道，聽取馬祖酒廠總經理劉九銘介紹馬祖窖藏老酒及高粱的最佳場所與坑道特色，蔡總統在去年推出的總統紀念酒上簽名落款，連江縣長劉增應致贈「總統副總統紀念酒」。
(中時)
關鍵字：馬祖
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