老五老關懷獨老 熱騰騰年菜送1500名長輩

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老五老基金會志工烹製熱騰騰的年菜，分送給各地獨居長輩，台中市長林佳龍（前排中）響應共襄盛舉。（陳淑芬攝）

財團法人老五老基金會在號召全台近600位志工，結合各地廚房、醫院、社區發展協會及餐廳等單位備料，26日烹製熱騰騰的年菜，分送到全台各地共1500名獨居長輩家中，並探視關懷，讓獨居長輩在歲末年終不孤單。

老五老基金會執行長游麗裡表示，發起「愛不打烊，小年夜送年菜」活動已連續11年為獨居老人募集幸福年菜，結合各區在地廚房、醫院、社區發展協會及餐廳在年前就陸續備料，今天同步現煮現做，並號召愛心宅配大使將年菜送至長輩家中，愛心遍及雙北市、新竹市、台中市、南投縣、彰化縣及雲林縣等地。

台中市長林佳龍、石岡區長高文生、新社區長劉孟富以及東勢區長徐佩鈴都共襄盛舉，響應關懷獨居長輩，將溫馨年菜各送到東勢、石岡等地共170名獨居長輩住處；老五老基金會董事長林正介也率志工，探訪高齡93歲吳奶奶，志工們熱熱鬧鬧到家噓寒問暖相伴，讓奶奶展露笑容。

87歲的低收入戶獨居長輩何爺爺，年輕時從事焊接工作，眼睛遭熔鐵波及導致失明，他今年第5度收到年菜，高興地表示，看到這麼多人來拜早年、協助更換新春聯，又帶來整桌好菜，真是非常開心。

(中時)