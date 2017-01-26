捷運新店區公所站 將多一個出口
捷運新店區公所站目前僅有2處出入口，新北市都市計畫委員會今天通過都市計畫變更，未來在對側臨北新路與北新路一段64巷交會處，將新增1個出入口。
捷運新店區公所站周邊屬於新店發展較早的地區，新北市府考量近年來新店地區搭乘捷運之人口成長快速，現透過更完善的配置設計將現況之緊急出入口規劃成捷運出入口，使民眾能更安全迅速的搭乘捷運。
新北市城鄉發展局長柳宏典表示，該出入口臨近新店行政園區公辦都更案，新店行政園區更新後將提供地區民眾一個更優質的洽公環境及國民運動中心。
他說，未來捷運設施完工後及行政園區都更落成，可提升該地區整體都市機能與城市風貌，並為市民提供更便利更安全的交通轉乘空間，周邊並透過退縮空間作為休憩綠地與公共開放場所。1060126
(中央社)
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