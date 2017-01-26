試手氣拚財運 彩券行人氣旺
迎接雞年，不少民眾拿獎金拚財運，有人持幸運號碼下注買彩券，也有公司同事集資包牌，彩券行人氣超旺，生氣搶搶滾。
高雄市成功路上的一家彩券行，今天開張就有客人選購兩本刮刮樂，馬上刮中新台幣100萬元的彩金。中獎的林先生中午帶著彩券來兌獎，還送出5000元的彩金答謝老闆，他很高興鴻運當頭，說要出國旅行。
有的彩券行於店內供奉觀音佛祖，不少來買彩券的民眾都會先來拜拜祈福再下注；1名公司會計受託公司同事集資51萬元到彩券行下注並買刮刮樂。她說去年也集資買彩券，共刮中兩百萬元，同事今年再集資合買，希望好運不斷。
彩券行老闆郭國民說，彩券行為了接應試手氣拚財運的客人，店內加派人手，店門口還有財神爺分送糖果，希望為客人祈福討好運。1060126
(中央社)
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