血庫存量8.5天 花蓮台南缺A型O型

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過年連假，衛福部醫事司今天表示，目前血庫存量達8.5天，年節供血不用擔憂，民眾若外出旅遊遇到捐血車，也可踴躍捐血。

台灣血液基金會日前捲入不當黨產風波，一度影響民眾捐血意願。

衛生福利部醫事司長石崇良今天表示，目前血庫存量有8.5天，年節供血不用擔憂，但過年後仍可能有一些假期，血庫的量仍要繼續維持，希望民眾春節外出旅遊，若看到捐血車也能熱情挽袖。

根據台灣血液基金會即時統計資料，目前全台6個捐血中心，僅有台南和花蓮兩地較缺A型以及O型血，亮起偏低的黃燈（庫存量4至7日）；其他都是庫存量7天以上的綠燈。1060126

(中央社)