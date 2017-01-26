傷勢未痊癒 陽岱鋼確定不打經典賽
入選經典賽28人名單的台灣棒球好手陽岱鋼因為傷勢未癒，其所屬的日職巨人隊今天告知棒協，確定陽岱鋼不會參加這次經典賽。
世界棒球經典賽（WBC）28人名單23日出爐，名單中以效力日本職棒讀賣巨人隊的外野手陽岱鋼最受關注，但在這份名單公布後就有消息指出陽岱鋼不會參加經典賽，對此棒協25日表示，需等巨人球團正式回應後才能確定。
中華民國棒球協會秘書長林宗成今天表示，棒協中午接獲巨人球團來函，回覆陽岱鋼是否參加經典賽一事，很遺憾的是，陽岱鋼將無法參與這次的經典賽。
林宗成說，巨人方面告訴棒協，陽岱鋼上個球季在火腿時期肋骨受傷，並硬撐著打完球季剩下的賽事，目前傷勢未完全康復，所以只能忍痛婉拒經典賽的邀請。1060126
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。