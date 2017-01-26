傷勢未痊癒 陽岱鋼確定不打經典賽

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入選經典賽28人名單的台灣棒球好手陽岱鋼因為傷勢未癒，其所屬的日職巨人隊今天告知棒協，確定陽岱鋼不會參加這次經典賽。

世界棒球經典賽（WBC）28人名單23日出爐，名單中以效力日本職棒讀賣巨人隊的外野手陽岱鋼最受關注，但在這份名單公布後就有消息指出陽岱鋼不會參加經典賽，對此棒協25日表示，需等巨人球團正式回應後才能確定。

中華民國棒球協會秘書長林宗成今天表示，棒協中午接獲巨人球團來函，回覆陽岱鋼是否參加經典賽一事，很遺憾的是，陽岱鋼將無法參與這次的經典賽。

林宗成說，巨人方面告訴棒協，陽岱鋼上個球季在火腿時期肋骨受傷，並硬撐著打完球季剩下的賽事，目前傷勢未完全康復，所以只能忍痛婉拒經典賽的邀請。1060126

(中央社)