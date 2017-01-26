〈Nobody〉爆紅 Wonder Girls成軍十年解散！
2008年以一曲〈Nobody〉爆紅的韓國女子團體Wonder Girls，前年歷經昭熙、先藝宣布退團後，今(26日)所屬JYP娛樂正式宣布Wonder Girls將解散，並表示成員惠林、婑斌將續約，譽恩、宣美決定離開公司，Wonder Girls確定走入歷史。
Wonder Girls於2007年以一曲〈Irony〉出道，當時成員由昭熙、泫雅、譽恩、先藝及善美五人組成，同年7月泫雅以健康為由宣布退出，婑斌隨後加入，2008年以〈Nobody〉爆紅亞洲，並以該曲在BILLBOARD「2010年度熱門單曲銷售（Hot Single Sales）100」奪下第31名的位置。
2010年善美為念書退出，加入惠林接替，隔年Wonder Girls進軍美國推行專輯，也在日本正式出道，2015年JYP宣布先藝因結婚將重心放在家庭退出Wonder Girls，昭熙則為轉換跑道也同步退團，之後在夯片《屍速列車》尬上一角。
Wonder Girls歷經多次解散危機，去年終於回歸發新專輯《Why So Lonely》，沒想到今卻閃電宣布解散，JYP表示婑斌、惠林與公司續約，將往音樂、演技、MC等多方面發展，譽恩、宣美不續約，下月10日將發行告別單曲。
(中時電子報)
關鍵字：Wonder Girls
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