彰縣衛生局年節食品抽驗 糖果及蝦餅檢出莧菜紅

彰化縣衛生局公布第二波年節食品抽驗結果，針對縣內糕餅店、傳統市場、餐廳、批發商及超市等製售場所抽驗蘿蔔糕、年糕、發糕、紅龜粿、醃漬蔬菜、糖果及蝦餅等共27件，檢驗結果有2件不合格，包括1件蝦餅及1件水果星星糖皆檢出台灣未核准使用之色素莧菜紅（Amaranth）。

彰化縣衛生局表示，本次抽驗檢出規定外色素不合格之蝦餅及水果星星糖為越南及馬來西亞進口之產品，已令業者下架不得使用及販售，並依違反食品安全衛生管理法第18條規定，移請產品來源廠商所轄衛生局調查處辦，依法可處以3萬元以上，300萬元以下罰鍰。

衛生局指出，莧菜紅（Amaranth）在目前文獻中雖無明確證據顯示對動物體有致癌性和基因毒性的影響，但如食用仍有出現蕁麻疹過敏反應的可能，目前莧菜紅在日本、歐盟、中國大陸、香港等國家為被允許使用之食品添加物，但在台灣衛生福利部仍未將莧菜紅列於可使用之食品添加物列表中。

衛生局提醒消費者糖果餅乾包裝及外型愈來愈精美，顏色花俏，選購年節食品應減少購買顏色太過鮮豔的產品，並留意購買現場之環境衛生及產品來源。提醒食品業者，輸入食品前，務必確認使用之著色劑或其他添加物成分符合規定。

(中時)