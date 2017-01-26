柯文哲：打人6年 可當案例

台北市議員童仲彥遭妻李秀環指控家暴，李秀環昨受訪時強調，「這6年真的很苦，不會再回到打人的男人身邊。」童仲彥昨一早則在臉書上宣布退出民進黨，對此，李秀環說她沒有意見。台北市長柯文哲則在媒體問及時表示，「打人就是不對」，但他認為此案顯示童仲彥已毆妻6年，社會局可當成案例，研究通報系統出什麼問題。

童仲彥昨早在他臉書PO文，聲明退黨。他表示，「因為家庭因素及個人問題，損及摯愛民進黨之形象，自責不已，本人童仲彥深自檢討，即日起退出民進黨。」李秀環則在媒體圍堵中露面受訪說，她沒有要逼童仲彥，只是認為家暴事不再隱忍，她不會再回到打人的男人身邊。

柯文哲則說，會家暴通常都是性格上需要修正，但打人就是不對。童仲彥是力挺柯文哲的議員之一，過去也常常在臉書貼上與柯同台的合照。柯文哲說，他看到家暴新聞後就在想，奇怪他（指童）好久沒聯絡，不知道在忙什麼；兩人很久沒聯絡了。

童仲彥雖表態退黨，但選民在網路上抨擊認為他連當議員的資格也沒有。對此柯文哲未正面回答，僅嘆氣說，他已經退出民進黨了，至於2018年童仲彥若要繼續參選，會不會幫他站台？柯文哲說，那還早。他還說女方說被家暴6年才曝光，社會局可以此為案例，研究通報機制是否出問題檢討一下。

童仲彥家暴案引起黨內同志撻伐，民進黨發言人楊家俍昨表示，童仲彥退黨可以理解，但黨的相關調查還是會持續進行，也會約談當事人釐清案情。楊家俍說，民進黨至今也還沒收到退黨申請，童仲彥只是在臉書上發訊息，一切按照黨的程序處理，一切就等調查小組報告，再按照黨的程序處理。

與童仲彥交情深的前台東市長賴坤成說，他在花東不時招待童的服務處人員，早知他夫婦會打打鬧鬧；有時他北上，兩夫妻就邀他小聚，但喝著酒夫妻就吵起來，不一會兒又摟著親。現在這種情況他實在不能再說什麼，這事不要再提。

李秀環昨日面對鏡頭後對記者再致電和臉書留言都不再回應，童仲彥則整天未接手機，服務處電話則已成空號。

(中時)