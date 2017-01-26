中市警政春節不打烊　協助住居安全維護

中市第二分局推出犯罪預防宣導「關鍵解密三部曲」微電影，由員警擔綱演出宣導防竊、防搶、防詐騙等小撇步。（陳淑芬翻攝）

中市警政春節不打烊，民眾在2月2日前若闔家長期出遊可撥打電話110，或至轄區警察單位申請住居安全維護，警方將實地勘察，依需求調整巡邏區線定時加強巡邏，守護民眾家園；各分局也落實執行加強春節期間安全維護工作。

台中市警察局表示，中市在竊盜、汽機車竊盜、暴力犯罪、強盜案、搶奪案及詐欺案的發生數都是六都前3低，治安平穩，春節期間為提供便民服務，即日起至2月2日止，民眾若闔家出遊多日、外僑舉家出境返國，可撥打電話110或至轄區警察單位協請住居安全維護。

中市今年執行加強春節期間安全維護工作，以「治安平穩」、「交通順暢」及「服務熱心」工作為主軸，以確保民眾平安過好年。其中，第二分局還推出犯罪預防宣導「關鍵解密三部曲」微電影，由分局長陳武康領銜策畫、員警擔綱演出，並在「臺中市政府警察局第二分局」粉絲專頁播放，宣導防竊、防搶、防詐騙等小撇步。

第五警分局在春節期間執行轄區交通疏導措施，將派員到環中路與更生巷、環中路與松竹路、環中路與崇德路及環中路與昌平路等4處路口指揮，保持路口淨空；前往大坑風景區包括東山路、松竹路等主要道路，則在重點時段則加派交通崗整理交通秩序或實施彈性交管措施。

(中時)