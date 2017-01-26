返鄉車潮將現 林全小年夜視察交控中心

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行政院長林全今天下午前往國道高速公路局交控中心視察。（陳心瑜攝）

行政院長林全致贈春節加菜金給國道公路警察局王隆。（陳心瑜攝）

行政院長林全致贈春節加菜金給高公局長趙興華。（陳心瑜攝）

今天是6天春節連假前最後一個上班日，行政院長林全、交通部長賀陳旦今天下午前往國道高速公路局交控中心視察，表示返鄉車潮下午3時湧現，並聽取高公局長趙興華簡報春節連續假期交通疏導措施內容，也致贈春節加菜金給高公局與國道警察局，肯定春節期間堅守崗位服務的工作人員。

林全表示，車輛多寡無法控制，道路容量固定狀況下，唯一可能的就是引導車流量，事故發生時也盡速排除，並鼓勵民眾多利用大眾交通運輸工具，也希望不要發生事故。

高公局長趙興華表示，小年夜下午三點開始就會湧現車流，初二南下車流會是平日的1.8倍；初三則是南下、北上都會達到高峰，雙向車流為平時的1.7倍；初四則是北返的高峰，達到平日北上2倍。

趙興華也鼓勵用路人多加利用替代道路，如國5易壅塞，建議改走台9線；如國道1、3，可以改行駛西濱快速道路，「國道不是唯一的選擇！」趙興華也表示，國道1968 App新增替代道路定位功能，請用路人妥善利用。

(中時)