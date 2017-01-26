孩子春節別低頭 當心近視月增200度

除夕到了！大家在團圓聚餐之餘，常聚在客廳看電視、話家常，但家中若有孩童，得特別留意他們的用眼情形；眼科醫師提醒，寒假是小朋友用眼高峰期，甚至有人1個月近視就因此增加200度，較正常的「年增100度」快上許多，每30分鐘應休息10分鐘，每日不宜超過2小時。

據衛福部國健署資料顯示，3~6歲孩童近視率6.1％、6~12歲近視率43.3％，12~15歲近視率更高達66.9％。高雄長庚醫院眼科部主任吳佩昌說，春節適逢學童寒假，手機、平板、電腦、電視可能整天看不停，家長開學前帶子女檢查視力時，很多人都在此時、從沒近視變成有近視。

6歲的小倫，去年到外公家過年，每天打電玩6~8小時，幾天下來，眼睛腫到幾乎睜不開來，趕緊送醫治療。眼科醫師俞函杰說，寒、暑假尾聲，常見孩童因用眼過度、出現紅腫不適就醫；他近一步強調，對有近視的孩童來說，每年正常會增加50~100度，但自己收治過許多「一個寒假過後就增加200度」的中小學生。

國健署提醒，孩童使用「螢幕」類的產品，每30分鐘應休息10分鐘，2歲以下孩童「連碰都不該碰」；俞函杰補充，並非有休息就好，每天使用量也要管制，應以2小時為限。

吳佩昌說，孩童到戶外運動、曬曬太陽和眺望遠方，皆對眼睛有益，建議家長，孩童一天使用3C產品多久，就應到戶外活動多久，但要注意不要到了戶外還在用3C，效果只會大打折扣。

(中時)