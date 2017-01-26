癌末瘖啞阿嬤披婚紗 埔基護理人員助圓夢

癌末的林富美阿嬤從未穿過婚紗，在埔基醫院護理人員的協助下，終於完成了願望。（廖肇祥攝）

癌末的林富美阿嬤從未穿過婚紗，在埔基醫院護理人員的協助下，50年後，與丈夫陳木貴在院內補辦婚禮。（廖肇祥攝）

癌末的林富美阿嬤從未穿過婚紗，在埔基醫院護理人員的協助下，與丈夫陳木貴在院內教堂補辦婚禮。（廖肇祥攝）

癌末的林富美阿嬤從未穿過婚紗，在埔基醫院護理人員的協助下，50年後，與丈夫陳木貴在院內禮堂補辦婚禮。（廖肇祥攝）

陳木貴、林富美無法說話，但他經常貼著罹癌太太的臉給予安慰。（王珮茹提供）

林富美阿嬤累到睡著了，老伴陳木貴握著她的手凝視。（王珮茹提供）

林富美阿嬤癌末，老伴陳木貴親吻著她。（王珮茹提供）

與丈夫陳木貴同是瘖啞人士的林富美阿嬤，24歲結婚，50年來從未拍過婚紗，去年年中發現罹患肺腺癌，且已是癌末，為了讓她完成心願，在護理人員協助下，今日早上在埔里基督教醫院完成拍婚紗照的心願，還在小教堂補辦弦樂婚禮。

74歲的林富美約兩歲半時高燒不退，傷到聽覺神經，當年醫療資源不若現代發達，病情惡化相當迅速，自此完全聽不到任何聲音，父母相當自責，希望能幫助她找到一位好人家，24歲時，鄰居介紹魚池鄉共和村的青年陳木貴，雖然他也是聾人，但做事俐落勤快，家有田產，媒妁之言撮合，兩人結婚，開啟一段無聲，用眼神肢體語言交流的姻緣。

雖然兩人生了一男一女，過著安穩的農耕生活，但林富美心中仍藏著遺憾，因為早年殘障人士要結婚，不但婚禮要低調，連婚紗照也沒得拍。罹癌住院後，林富美的外甥女王珮茹經常來看顧她，25日親眼看到阿公親吻阿嬤，她表示，姨丈為了看阿姨一面，經常騎自行車1個多鐘頭，從魚池鄉長寮尾騎到埔里，默默地看著阿姨，一旦阿姨睡著了，他怕吵醒，又難忍思念，靜靜貼著她的臉，這畫面令人動容，向姨丈提議拍婚紗照，兩人很有默契的點頭了。

癌末病人相當怕冷，換裝的過程，還要包覆厚被，因雙腳腫脹，新娘不是穿高跟鞋，而是套上厚棉襪，癌細胞蔓延到肝臟與膝蓋、大腿骨，換穿婚紗的過程中，護理人員不停協助按摩塗膏藥止痛，但阿嬤的表情仍然扭曲，強忍著疼痛，坐著輪椅，由護理人員推至院內的小教堂拍攝婚紗，途中阿公緊握著阿嬤的手，不斷以手語急問狀況，「妳還行嗎？」。

因是瘖啞人士，攝影師必須透過手語指揮「新人」，「笑一個，臉靠攏，親一下」，阿嬤滿口假牙，露出難得的笑容，在中山女高弦樂團的伴奏和眾人見證下，完成了輪椅上的婚禮。

陳木貴透過手語師翻譯說，這是他這輩子第一次穿西裝，太太第一次穿婚紗，務農、又身體殘缺的他們，辦婚禮、拍婚紗，想都不敢想，謝謝這麼多善心人士的協助，幫助他們圓了夢。

(中時)