彰化家扶兒 共同「回娘家」大掃除

彰化家扶扶助長大的高中、大專生，今天相約「回娘家」大掃除。（鐘武達攝）

曾經是彰化家扶中心扶助長大的1群高中生與大學生，透過臉書社團「相招回娘家」大掃除，今天他們帶著感恩的心情打掃著娘家的每一個角落，清洗好動的學弟妹在牆璧上留下的「無影腳」，雖然汗流浹背，感覺卻很開心。

目前已是大專生的小安，是在今年暑假回到彰化家扶二林服務處時，發現暑期課輔安親班教室的牆壁上的油漆已經略顯斑駁，而且還出現許多不知名的「無影腳」黑色鞋印，於是在放寒假前，便決定號召家扶兒「回娘家」大掃除。

「26日娘家見！」透過臉書社團串連，短短幾天就獲得20名在外念書的高中職生與大專生的響應，他們約定回到二林服務處，全員到齊，沒有人爽約。

小安說，家扶中心是他們第二個家，「它照顧我們長大，我們的小小回報，是應該的」。

(中時)