上戶彩6月離婚？不倫片《晝顏》激情畫面解禁

上戶彩電影版《晝顏》海報曝光。(取自日網)

電影版《晝顏》預告

上戶彩當年憑著在日劇《晝顏》飾演出軌人妻，聲勢更上一層樓，男主角齊藤工也一併爆紅，成為新一代性感男神，《晝顏》電影版計畫在今年6月上映，片商日前曝光上戶彩、齊藤工這對不倫情侶的激情海報，為新片宣傳打響頭炮。

電影版《晝顏》故事描述離婚後的上戶彩，3年後再度與昔日情夫齊藤工重逢，頓時天雷勾動地火，片商更放話上戶彩在片中將挑戰情慾戲。由於上戶彩現實生活中，與丈夫EXILE隊長HIRO屢傳婚變，近來身形也明顯消瘦，就有傳上戶彩會為了配合新片宣傳，在6月宣布離婚消息。

(中時電子報)