男抱汽油桶企圖引燃 6警合力壓制

身材壯碩的賴男企圖引火自焚，遭員警壓制在地。（莊哲權翻攝）

台東市1名體形壯碩的男子因情緒不穩，今天中午在自家門口抱著2桶汽油桶，企圖引火自焚，警方與親友苦勸半小時，男子仍不為所動，千鈞一髮之際，有民眾趁著他分心時奪走汽油桶，6名警察及消防人員全力壓制，危機終告落幕。

身高約180公分、體重破百，有煙毒前科的31歲賴姓男子因情緒不穩，帶著自製的2個汽油桶在自家門口，揚言引燃自焚，警消獲報趕抵，在現場佈置水線，警方及親友在輪流勸導，男子仍不為所動，半小時內還3度點燃香菸，情況危急。

「來啊、來啊，你們抓得住我嗎」，一旁的警察及民眾趁賴男分心之際，奪走將汽油桶，被激怒的賴男站起來衝向警察，雙方拉扯之際，賴男憑藉著自己身材壯碩怒吼：「你們把我送精神病院看看」，最後由6名警察及消防員合力壓制後戒護送醫，依縱火罪移送，結束這場鬧劇。

賴男母親表示，兒子因與女性友人疑有財務糾紛，這幾天心情不好，用玻璃瓶與塑膠桶自製汽油桶、上面還有沾濕汽油的毛巾，企圖自焚，以表達不滿。

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(中時)