愛出鋒頭又會演 「問題人物」童仲彥爭議多

童仲彥在網路上大秀年輕時的好身材。(圖/臉書帳號:台灣阿童─童仲彥)

台北市議員童仲彥因家暴風波飽受外界批判，他為避免效應擴大，已聲明退出民進黨。回顧他牽扯的爭議，可不是僅有一次、兩次，童仲彥早有毆打前妻陳曉卿的紀錄，此前也曾放任被吊銷駕照的老婆無照駕駛，並且還出車禍。

媒體人出身的童仲彥有帥氣的儀表、留洋碩士的高學歷，又是位高權重的民意代表，因此吸引不少女子投懷送抱。但是在他亮麗的外在之下，其實是一個爭議不斷的「問題人物」。

童仲彥早年在民視跑新聞的時候，曾於颱風天穿泳褲、戴蛙鏡跑外景，愛出鋒頭又會表演，因而得到賞識，接任《頭家來開講》主持人，進而開啟他的從政之路。

說到他與女人的爭議，公開紀錄就有痛毆前妻陳曉卿6次，並因此於2006年協議離婚；2010年，與其交往中的女友在於家穿紅衣上吊自殺，也被懷疑有家暴問題，雖然他本人堅持否認；此番被爆出6年間狠心毆妻李秀環50次，連同黨議員都出面譴責。

2012年6月，李秀環酒後逞強載童仲彥返家，意外在市區擦撞路邊。童稱疼惜嬌妻，但堅持以守法的高標準要求自己，於是主動報案檢舉，最後讓李秀環以捐款95000元換緩起訴。

李秀環因酒駕紀錄被吊銷駕著，但是仍持續開車上路，童仲彥也睜一隻眼、閉一隻眼的放任不管。最後會被外界知道，是因為他們在路上撞倒一名身心障礙婦人，並在現場希望以4000元私了，被民眾目擊投訴。事後還召開記者會，亮出婦人的身心障礙證明，對她造成再度傷害。

公領域方面，童仲彥亦不惶多讓。2010年台北舉辦雙城論壇，童帶頭抗議來台參加的上海市長韓正，高喊「一邊一國」，一副正義凜然之貌；時隔不過五年，2015年童跟著台北市長柯文哲一塊到上海參加論壇，被爆料他跟大陸官員勾肩搭背，直呼「你是兄、我是弟」，一副卑躬屈膝貌。

由此可以見得，童仲彥是個表裡不一、道貌岸然之人，也難怪可以騙到那麼多女人的芳心，以及市民的神聖選票。

(中時電子報)