糖廠推春節活動 異國秀、五分車、原民歌舞表演

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農曆春節糖廠是許多人拜訪的景點，台糖中南部糖廠與飯店也都應景推出春節活動，今年有五分車的「三合一套票」、也有「江南異國嘉年華」、原民歌舞表演、住宿券抽獎等。

擁有百年製糖設備的「月眉觀光糖廠」，春節舉辦「金雞轉運輪」活動，消費滿1,000元者，即可參加轉輪1次拿奬品，還有滿額送住宿券。

台南「烏樹林休閒廣場」今年推出劇場表演show，並備有五分車家族車種︰蒸汽機車、勝利號、成功號預約搭乘，搭配有三合一套票(五分車+鐵道館+地震館)，園區內也提供烤肉區及優惠烤肉組。

「尖山埤江南渡假村」推出「江南異國嘉年華」，有戶外交響樂、南瀛舞蹈、西班牙舞、中東舞蹈等一系列節目，除了異國風的表演之外，園區更準備粉絲三重送、財神爺送樂透、吉祥物相見歡及滿額抽福袋等活動，滿足遊客的吃、喝、玩、樂。

「台糖長榮酒店」春節推出的「花開富貴金雞揚」除夕圍爐專案，邀請知名樂園演奏、川劇變臉、童玩、贈春聯等，並提供總統套房住宿券抽獎。

「池上牧野渡假村」於春節期間規劃有原住民族歌舞表演、推草球、原住民手工藝品展售區等活動，搭配園區可愛動物園區餵食，徜徉牧場風情。

(中時)