彰化員林市公所「愛情學分班」未婚聯誼
員林市公所去年舉辦「緣來就是你」未婚聯誼活動獲得熱烈回應，今年應民眾要求將於3月4日舉辦「我可能遇見你」愛情學分班，市長張錦昆今日化身愛情導師主持宣傳記者會，歡迎未婚男女在農曆春節過後的2月6日起，趕快報名。
張錦昆說，工商社會男男女女忙碌於工作，忽略追求幸福愛情的歸宿，轉眼間邂逅愛情的時機就溜走，員林市公所為了幫忙牽紅線長期舉辦未婚聯誼活動，而且也都有成果，所以決定在農曆春節過後的3月4日，舉辦「我可能遇見你─愛情學分班」。
「我可能遇見你─愛情學分班」活動地點定於員林新天地餐廳，張錦昆表示，報名資格為25至40歲未婚男女，有正當職業，時間自2月6日至2月17日的上班時間，請至公所文化觀光課報名，報名費1000元。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。