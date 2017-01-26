彰化員林市公所「愛情學分班」未婚聯誼

員林市長張錦昆化身愛情學分班老師，鼓勵未婚男女參加即將在3月4日舉辦的「我可能遇見你」未婚聯誼會動。（鐘武達攝）

員林市長張錦昆及市代會主席林錦泉等各界共同為「我可能遇見你」未婚聯誼活動宣傳。（鐘武達攝）

員林市公所去年舉辦「緣來就是你」未婚聯誼活動獲得熱烈回應，今年應民眾要求將於3月4日舉辦「我可能遇見你」愛情學分班，市長張錦昆今日化身愛情導師主持宣傳記者會，歡迎未婚男女在農曆春節過後的2月6日起，趕快報名。

張錦昆說，工商社會男男女女忙碌於工作，忽略追求幸福愛情的歸宿，轉眼間邂逅愛情的時機就溜走，員林市公所為了幫忙牽紅線長期舉辦未婚聯誼活動，而且也都有成果，所以決定在農曆春節過後的3月4日，舉辦「我可能遇見你─愛情學分班」。

「我可能遇見你─愛情學分班」活動地點定於員林新天地餐廳，張錦昆表示，報名資格為25至40歲未婚男女，有正當職業，時間自2月6日至2月17日的上班時間，請至公所文化觀光課報名，報名費1000元。

(中時)