麻豆警分局春風盃籃球代表隊　包辦3組季軍

麻豆警分局春風盃籃球代表隊打出優異成績，台灣首府大學為鼓勵得獎球員，26日頒發蓮潭國際會館的餐券給予學生，讓學生相當開心。（萬于甄攝）

獎品好豐富！麻豆警分局春風盃籃球代表隊日前參加台南市全市比賽，包辦高男、高女、國男季軍，打破歷年來的成績，而在地的台灣首府大學為鼓勵得獎球員，26日加碼頒發蓮潭國際會館的餐券，也讓學生春節可跟家人外出走走用餐。

麻豆警分局寒假春風盃三對三籃球鬥牛賽，日前在台灣首府大學舉辦，吸引來自曾文區國、高中60組學生團隊報名，而各組前三名也代表麻豆警分局，晉級角逐全市籃球比賽。

台南約有200隊參加，大家的實力旗鼓相當，麻豆警分局代表隊仍表現優異的籃球實力，一顆顆投進籃框，一分分奪下成績，最後在高男、高女與國男都拿下第三名，也是歷年來最好的紀錄。麻豆警分局長王森瑒則勉勵學生再接再厲，繼續在籃球場發光發熱。

26日台首大副校長戴文雄也特別帶著蓮潭國際會館的餐券，到麻豆分局頒發給得獎的球員，讓球員驚呼，獎品好豐富，剛好過年假期可以和家人一起去享用。

(中時)