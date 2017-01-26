情緒失控者 高市警將撒網制服
高市府警察局今年添購70組防暴網，要對精神病患、情緒失控暴走者，甚至持刀、棍的歹徒撒網制服，希望降低傷害的程度。
市警局指出，去年首購17組防暴網，試辦成效不錯，今年再添購防俗稱「防暴網」的「多功能拋射式網槍」逮捕幫手，讓在第一線外勤員警有更多的執法利器可供選擇，以適用在不具傷害性的逮捕和壓制場合，執法將更加安全且更有效能。
警方指出，「防暴網」的動能來自二氧化碳鋼瓶，換裝發射成本每個新台幣20元，能以180度平射的方式鎖定對象壓制或逮捕，捕抓網主體可收回重複使用。
「防暴網」利用空氣槍的原理，發射猶如降落傘般的網子，網子有8個牽引頭可以分散動能，讓捕捉網展開達16平方公尺，並可以在5至10公尺的距離內「網下」目標對象。
警方打算日後員警面對精障或情緒失控者，必能展現執法公權力及威信，並兼顧執勤員警本身、對象及第三人的安全。1060126
(中央社)
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