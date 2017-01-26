川普令下 全美反彈與支持聲浪湧現

美國總統川普今天簽署兩道行政命令，分別是興建美墨圍牆與防止「庇護城市」保護非法移民，在全美引發眾多相關人士揚言「瘋狂」抵制，但也有支持者大讚這是遠離犯罪的方法。

針對有關庇護城市的命令，紐約州檢察長史奈德曼（Eric Schneiderman）說：「我疾呼川普總統立刻收回，若他不肯，我將會盡我所能對抗它。」

國會議員、同時也是國土安全委員會主席麥考爾（Michael McCaul）表示：「我讚賞總統迅速地建立起多重關卡保護我們，將犯罪、毒品與潛在的恐怖份子隔離在外。」

加州柏克萊市市長阿瑞昆（Jesse Arreguin）與舊金山、聖荷西及奧克蘭等被列為庇護城市的市長發表聯合聲明：「我們這些相信無人有罪的城市，不會懼怕削減補助的威脅，不管聯邦補助金額有多大，都不值得我們背棄自己的價值。」

移民法律資源中心（Immigrant Legal Resource Center）律師榮克（Angie Junck）說：「因為出身或來到美國的方式而否定某人的自由，這是不公義且不是美國的風格，我們準備好挺身反對這些傷害人民自由的命令，伸張憲法賦予每個住在美國的人的權力。」

位於聖地牙哥的「邊界天使」（Border Angels）創辦人兼總監莫洛尼茲（Enrique Morones）表示：「這是我一生最難過的一天，全世界最有權力的人竟然是川普，令人作嘔又羞愧。」

路易斯安那州檢察長藍德瑞（Jeff Landry）指出：「我讚賞川普總統提出這幾項行動，且我希望國會可以配合懲罰那些支持違法活動的城市。」（譯者：中央社許湘欣）1060126

(中央社)