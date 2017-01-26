關鍵少數女星 登哈佛劇團年度風雲女性
曾獲奧斯卡最佳女配角並2度入圍金獎的「關鍵少數」女星奧塔薇亞史班森今天前往麻州，受頒美國哈佛大學「快速布丁劇團」（Hasty Pudding Theatricals）年度風雲女性獎。
美聯社報導，奧塔薇亞史班森（Octavia Spencer）今天將出席在劍橋街頭巡迴的遊行活動，以及之後的烤肉慶祝會與頒發布丁小壺的受獎儀式。
奧塔薇亞史班森以2011年電影「姊妹」（The Help）中非裔女傭米妮（Minny Jackson）一角，拿下奧斯卡最佳女配角獎；24日公布的奧斯卡入圍名單中，她再次以「關鍵少數」（Hidden Figures）入圍最佳女配角。此片描述數名非裔女性在美國國家航空暨太空總署（NASA）早期計畫中的幕後貢獻。
快速布丁獎自1951年起，每年會表揚對全球娛樂事業發展具有卓越、深遠貢獻的表演者。（譯者：中央社廖禹揚）1060126
(中央社)
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