春節遊宜蘭 縣府公布地雷塞車段

我要評比

多數人喜歡在連假往宜蘭旅遊，但容易塞車。宜蘭縣政府迎接春節到來，整理公布縣內17處容易塞車路段，其中包含主要風景區周遭，呼籲用路人改走替代道路。

縣府說，省道台2縣頭城大里天公廟周邊、頭城烏石港與蘭陽博物館附近、礁溪路4至5段、宜蘭市的新月廣場與火車站周圍、員山路段、羅東夜市周邊、冬山鄉梅花湖、傳藝中心、台7丙線三星路8段、台7線明池與武陵段、太平山國家森林遊樂區聯外道路、南方澳漁港附近、蘇花公路北口、國道5號各北上匝道、武荖坑風景區與南澳平交道，都是春節期間容易塞車路段。

大里天公廟周邊為維持交通順暢，春節期間禁止路邊停車；蘭陽博物館、宜蘭市幾米公園旁、傳藝中心將加強取締違規停車；台7丙線通往三星鄉的廣興路段將提供替代道路指標。

冬山鄉梅花湖周圍部分路段屆時也將實施單線管制；三星鄉清水地熱將採車輛動態總量管制。

此外，國道5號南下路段預估除夕當天下午、初一、初二車流量最大，北上路段約在初三到初五較容易回堵。

縣府提醒，為方便民眾外出走春、向親友拜年，春節期間除縣內路邊停車免費之外，25所國中小學校園共將提供約845個免費停車位，蘇澳港碼頭也釋出20席大客車停車位、約600席小客車停車位，遊客可多加利用。1060126

(中央社)