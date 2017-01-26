CIA黑牢 傳川普可能恢復

兩名美國官員今天指出，總統川普可能下令，針對是否恢復中央情報局（CIA）把恐怖主義嫌疑人扣押海外「黑牢」的計畫進行檢討。相關偵訊手段常挨批使用酷刑。

路透社報導，2011年911恐怖攻擊後，前總統小布希（George W. Bush）發動「反恐戰爭」，「黑牢」用以拘押遭逮的嫌犯，前總統歐巴馬時期才正式關閉。

若恢復小布希政府最初的反恐戰術，很可能使對抗諸如蓋達（al Qaeda）和伊斯蘭國（IS）等好戰團體戰役中的主要盟友漸行漸遠。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，兩位官員指出，川普（Donald Trump）未來幾天可望簽署1項行政命令，內容會要求高層檢討「是否重新展開1項在海外執行的計畫，藉以偵訊高價值外來恐怖分子」，以及相關設施是否該由中情局營運。

路透社無法獨立查證相關文件。

川普政府發言人史派瑟（Sean Spicer）指出，草擬的內容並非白宮文件，華郵報導的文件似不完整，意謂這可能不是已經可由川普簽署的完整版本。

美國國會眾院議長萊恩（Paul Ryan）指出，川普政府沒有草擬這份文件。

萊恩接受「微軟國家廣播公司」（MSNBC）訪問時說：「據我了解，有先前在處理交接事宜的人寫了這份文件，但此人未任職川普政府。這不是政府寫的。」（譯者：中央社何宏儒）1060126

(中央社)