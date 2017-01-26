蔡總統南竿發紅包 馬祖民眾樂開懷

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總統蔡英文今天赴馬祖，下午在南竿山隴大街走街，受到鄉親熱烈歡迎，蔡總統在街道與鄉親寒暄，送上福袋，提前祝賀鄉親春節快樂。

蔡總統下午到山隴大街，受到鄉親及台灣旅馬同鄉會歡迎，並與同鄉會成員合影，同時到立委陳雪生服務處致意。

蔡總統在山隴大街上向民眾親切握手問候，住大家新年快樂，同時準備春節福袋贈送鄉親。民眾也熱情高呼「總統好」，拿到總統福袋的民眾開心笑說「總統本人很親切，拿到總統加持的福袋非常開心」。1060126

(中央社)