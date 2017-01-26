傳法官退休所得替代率235% 司法院駁斥

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司法院今天表示，網路媒體鉅亨網在1月21日報導，法官退休金與退養金最高總和所得替代率達235%，這與事實不符。

司法院針對媒體就法官退休金加退養金總和所得替代率可達235%的報導，發布新聞稿作以上澄清。

司法院也說，依據法官法第78條規定，實任法官自願退休時，除依公務人員退休法規定給與退休金外，加給退養金，其月退養金、月退休金及每月公保養老給付優存利息的退休給與合計數，不得超過同俸級現職法官每月俸給的98%為上限。1060126

(中央社)