走春遊彰化！彰市公所初三、四供免費接駁專車
彰化市擁有全台最長的八卦山天空步道、全台碩果僅存的扇形車庫、還有17處古蹟及便宜美味的彰化小吃，去年推出專車走春獲得熱烈反應之後，將於2017年1月30日至1月31日（農曆春節初三到初四）為期兩天，再推出2017彰化市「五大觀光軸線走春」免費接駁專車。
彰化市長邱建富表示，專車服務每日上午9點到12點、下午1點到4點，在彰化火車站站前廣場登記，即可免費搭乘專車暢遊彰化市五大軸線景點，並贈送彰化小吃折價券。
彰化市公所「免費接駁專車」，共計2條1日旅遊的路線，分別為「舊城線」：從彰化火車站發車，行經南瑤宮、八卦山（天空步道）、扇形車庫、小西街（彰化火車站
），約每15分鐘1班；「139線」：從彰化火車站發車，行經日月山景、禾家牧場，每30分鐘1班（各路線專車班次得視現況車流調整）。
各停靠點將設立服務站並提供五大軸線摺頁，現場還有小吃折價券好康優惠免費送（有效期限至106年2月28日止）。此外，彰化市公所先前推出「半線漫遊～天空步道小旅行」送紀念幣活動同步進行中，活動1月至3月期間到「彰化市公所城市暨觀光發展課」臉書點選本次活動，按「讚」及「分享」，並上傳彰化市3處景點（天空步道、孔廟、扇形車庫）及任3處彰化市小吃或伴手禮店家（以天空步道小旅行導覽地圖中的小吃、名產、伴手禮店家為限）的合照，並留言輸入通關密語，就有機會獲得一枚八卦山天空步道紀念幣（每月隨機抽150名）。
相關活動資訊，可洽詢彰化市火車站旅遊服務中心： 04-7285750或彰化市公所城市暨觀光發展課：04-7222141轉2502~2504。
(中時)
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