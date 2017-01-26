宜蘭市吉祥隧道 亮到情人節
宜蘭市公所為迎接農曆春節的到來，在市公所後方打造一條長227公尺的「吉祥隧道」，點綴著618盞傳統紅燈籠的隧道，今天（26日）正式點燈，原本吉祥隧道計畫點燈至元宵節，但公所考量元宵節後3天就是西洋情人節，決定延長點燈日期，讓更多人感受到喜氣的氛圍。
去年、前年歡樂宜蘭年在宜蘭市舉辦，去年公所為此打造燈籠隧道，今年歡樂宜蘭年場地移師冬山鄉，不過公所希望保留農曆春節的氣氛，決定繼續布置，還因應雞年，取與雞相近的音「吉」，命名為「吉祥隧道」，也有「吉祥歲到」的意涵。
吉祥隧道是由幸福轉運站後方，連接到舊縣府宿舍群的福州巷，一直通往到市公所，在兩旁植栽成綠意盎然的九芎步道及福州巷中間，還有設置以雞為意象的大型裝置藝術。
從除夕到初五公所還提供祈福卡，讓民眾寫下心願掛在步道圍籬，從今天起到情人節，每天傍晚6時就會點燈，讓隧道散發出濃濃的年節氣氛。
宜蘭市長江聰淵表示，掛滿燈籠的隧道在去年很受到民眾喜愛，今年決定重新布置，隨著「市民之森」等工程陸續完成，讓這條路廊更具文化特色，隧道點燈延續到情人節，民眾可以在此散步、漫遊，感受到過年的喜悅。
(中時)
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