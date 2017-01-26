東北大雪 哈大高速數十台汽車連環撞
據鳳凰新聞報導，中國大陸東北地區目前正遭遇嚴寒，哈爾濱至大慶的高速公路因大雪導至數十部汽車發生連環車禍，網民透微博轉告民眾不要再進入哈大高速公路，以免堵塞更加嚴重。
報導說，哈大高速公路發生連環車禍地點在肇東承平路段，約有40~50台車左右連環相撞，有的車撞上護欄，有的掉進路邊的排水溝中。還有不少駕駛與乘客受傷。
在車禍現場的網民透過微博表示，車禍現場因積雪導致地滑，汽車容易打滑失控，才造成連環車禍。由於相撞汽車太多，雪勢又大，要排除狀況可能需要不少時間。
(中時電子報)
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