莊開文春節推薦　金馬獎最佳紀錄片《大同》

莊開文推薦紀錄片《大同》，精彩內容都在TVBS 56台。（TVBS提供）

主播莊開文春節推薦精彩紀錄片《大同》，1月30日（初三）及1月31日（初四）兩天，晚間９點到10點將在TVBS 56台播出。

該片講述前大陸山西大同市長耿彥波，為了推動大規模都市更新，展開影響50萬人大規模的拆遷與重建計畫。榮獲第52屆金馬獎最佳紀錄片及2015年亞太電影大獎最佳紀錄長片，莊開文表示，《大同》蒐集正反兩方的意見，其特別之處，在於可以讓不同立場的人看到各自想看的東西，給予觀眾很大的解讀空間。

詳情請鎖定TVBS 56頻道，相關訊息也請上TVBS官網。

(中時)