春節限定！BAKE巧克力起士塔搶先日本 登陸台灣

BAKE巧克力起士塔搶先日本上市，春節登陸台灣。（業者提供）

BAKE巧克力起士塔搶先日本上市，春節登陸台灣。（業者提供）

凡購買原味起士塔或巧克力起士塔，不限消費金額與數量， 即贈BAKE CHEESE TART原創紅包袋一枚。（業者提供）

現烤起士塔專賣店「BAKE CHEESE TART」，於2017年1月27日（除夕）〜2月1日（初五）限定6天，限量販售新口味「巧克力起士塔」，1盒（6入）販售、每盒480元，台北、高雄、台中三家分店買得到，預料掀起搶購風。

「巧克力起士塔」是BAKE CHEESE TART推出過唯一，僅在日本國境內販售的期間限定商品，2016年在日本發售時，是瞬間秒殺的人氣產品。

由於不少海外的死忠消費者也反應希望能吃得到，所以這次特別選擇期間限定登台販售。即將上市的巧克力起士塔，改良去年日本的製作配方，不但增加巧克力的含量，使巧克力特有的香甜與起士慕斯餡的醇鹹達到完美的平衡。

業者表示，在塔皮中添加巧克力，使可可亞的香醇結合塔皮餅乾的香脆口感，加上原本香濃滑順的起士慕斯，交織成絕妙的風味。不論是恭賀新年的伴手禮，或是留給自己品嚐的小確幸，都非常的大方得體，相當值得推薦。

BAKE CHEESE TART創始店於2013年在日本新宿開幕，此後在日本國內陸續開設14家分店、海外亦有14家專賣店。目前在北海道設立了製造據點，採用北海道當地精選原料製成的新鮮起士塔直送到全日本與世界各地的店鋪，並同步採用工房一體化的店內現場烘烤，藉以提供與日本規格相當的質量商品。

2016年6月從「台北新光三越南西店」開始，緊接著「高雄漢神巨蛋店」於10月開幕，台灣的第三家分店「台中新光三越中港店」也於2017年1月21日(六)盛大開幕。

(中時)