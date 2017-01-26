美富豪捐大錢公民權到手 紐：沒賣護照

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傳出美國科技大亨提爾（Peter Thiel）在未達官方要求的情況下，拿到紐西蘭公民權，紐西蘭總理英格利許（Bill English）今天表示，紐西蘭護照是非賣品。

傳出美國巨富將紐西蘭鎖定為「避難處」，以防美國總統川普執政出大亂子後，提爾獲得紐西蘭公民權一事引發爭議。

紐西蘭政府本週證實出生於德國的億萬富豪提爾在2011年6月拿到紐西蘭公民權，此前2個月，他捐款100萬紐幣給一個官方基督城地震災難專戶。

英格利許坦承提爾未達基本要求，亦即過去5年至少70%的天數須住在紐西蘭，但表示，他是因特殊情況獲得紐西蘭公民權。

英格利許拒絕提及此特殊情況為何，並駁斥紐西蘭賣公民權給提爾的說法「荒謬」。根據富比世估計，提爾身價高達27億美元。1060126

(中央社)