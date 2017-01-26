林全視察疏運 籲多搭大眾運輸工具
年節將至，行政院長林全和交通部長賀陳旦今天視察高公局、松山機場和台鐵春節疏運工作，呼籲民眾多搭大眾運輸工具。
林全今天前往高公局行控中心、松山機場和台鐵視察，並發放加菜金給同仁，為交通第一線人員打氣。高公局長趙興華簡報指出，初二南下車流量最大，為平常1.8倍，初三雙向車流量最多，為平日1.7倍，初四北上最塞，將是平常日的2倍。
林全表示，春節車流量無法控制，路也沒有辦法更寬，只能透過引導措施分散交通量，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，發生事故儘速排除。
台鐵局長鹿潔身說，台鐵平均每天都有70萬至80萬人次搭乘，初三當天南北往來人次最多；高鐵局長胡湘麟表示，目前只剩初一、初二下午5時後還有南下座位，北上要等初五晚間10時後才有位置。
林全表示，放假期間運輸需求增加，除了慰勉同仁的辛勞，也了解台鐵同仁對休假和工時的意見，政府也盼能給予合理改善，並滿足大家需求，希望同仁做好相關服務，讓民眾覺得大眾運輸工具很好用。1060126
(中央社)
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