百貨公司迎新春 傳統年味展登場
春節年假即將到來，台中市各百貨公司除推出特賣活動外，還有業者舉辦傳統年味活動，有「相聲瓦舍」演出，還有「霹靂武俠傳奇特展」等。
中友百貨連續16年在春節期間推出中友藝術季，邀請「相聲瓦舍」前來表演，每次一推出，票券很快就被搶光。今天起更舉辦「2017霹靂武俠傳奇特展。
「2017霹靂武俠傳奇特展」今天起到2月12日在中友百貨展出，展出包括傳統戲偶、霹靂萌公仔、精彩影音、兵器展示等，最特別的是中部首次展出的「魔吞不動城」及風靡台灣日本的「東離劍遊紀」大型場景原汁原味奇幻展出，2月9日晚上將上演一場「霹靂掌中風雲」大戲，票券一推出就被秒殺一空。
台中大遠百推出吉祥富貴金雞報喜活動，27日以前舉辦1000份福袋預購，持全館當日單筆888元發票加2000元現金即可購買，大年初一公開抽獎，首獎是16萬8000元的商品券，另大年初一到初三消費滿額還可免費兌換台中大遠百與大甲鎮瀾宮聯名發財金1枚，限量300份。
台中市東區將新增一家購物廣場，台中秀泰廣場站前店於過年前夕試營運，推出台中第一大的4K雷射巨幕影廳，高約15米、寬約22米，並獨家引進全台灣第一台4K雷射投影機，搭配陣列式揚聲器，與日本頂級商務艙雙扶手座椅，打造視覺、聽覺、感覺的新感受。1060126
(中央社)
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