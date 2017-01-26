她曾幫鄧麗君遺容上妝 涉瀆職遭起訴

曾替已故藝人鄧麗君等人上最後妝容的台北市立第二殯儀館劉姓技術員，被人檢舉洩漏遺體用化妝品標案內容給特定業者，遭檢調查辦。台北地檢署今天依瀆職罪將劉女起訴。

劉女在業界頗負盛名，堪稱台灣首席大體化妝師，從業已30年，除了鄧麗君外，前副總統李元簇的夫人等多位已故名人，都經由她的「巧手」，走完人生最後一程。

檢調於民國104年接獲檢舉，指控劉女在98年至99年間，負責承辦遺體用化妝品採購案，涉嫌限定投標業者的化妝產品項，專供遺體使用，大幅限縮投標業者的資格等；劉與業者均否認涉及不法情事。1060126

(中央社)